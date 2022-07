Maas (66) overwon kanker en wil nu 1000 (!) kilometer fietsen in 24 uur, met hulp van Pogacar

Voetbal Totaal Nacompeti­tie­voet­bal: geen promotie Veensche Boys, Hees en De Posthoorn afgedroogd, Renswoude daalt af

In het regionale amateurvoetbal stonden vanavond vier nacompetitiewedstrijden op het programma. Hees en De Posthoorn leden in hun promotiejacht een smadelijke nederlaag, terwijl Renswoude degradeerde uit de tweede klasse. Ook Veensche Boys was niet succesvol. Lees dit voetbaloverzicht en je bent in één keer bij.

14 juni