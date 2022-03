‘Maradona’ bij APWC, De Posthoorn in het ritme van profclubs: dit is het overzicht van het amateurvoetbal

De ‘Kanté van CJVV’ na zege op streekge­noot TOV: ‘Ik wil mijn karwei afmaken: kampioen worden’

Koploper CJVV maakte in de derby tegen TOV duidelijk dat het in 3C nog steeds de te kloppen ploeg is: 4-0 winst. Met dank aan mannetjesputter Kaj van Duuren.

6 maart