Marathon Amersfoort loopt in het honderd: Rik Wolswinkel twee keer verkeerde kant opgestuurd

Wordt 2022 voor SDVB nog gekker dan 2016? ‘Deze competitie is uniek’

In de eerste klasse D is het dit seizoen bizar spannend. Liefst vijf ploegen strijden nog volop mee om de titel. SDV Barneveld is een van de kanshebbers. De grote vraag is of 2022 nóg gekker wordt dan 2016.

8 mei