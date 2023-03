Maurice de Ruiter in beeld bij Sparta Nijkerk: ‘Maurice wil heel graag en ik wil ook dat hij terugkomt’

Eindhoven maakt pikante transfer naar IJsselmeer­vo­gels: ‘Waar­schijn­lijk vinden ze mij een overloper’

Robin Eindhoven gaat uitvoeren wat ploeggenoot Vince Gino Dekker vorig jaar uiteindelijk níet deed. De 24-jarige aanvaller stapt komende zomer over van Spakenburg naar rivaal IJsselmeervogels. Na die bekendmaking is Eindhoven even niet meer welkom aan de blauwe zijde van De Westmaat.