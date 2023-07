Milan Molle neemt beroerde hotels op de koop toe, want Parijs 2024 is haalbaar: ‘We lachen erom’

VVOP na twintig jaar weer kampioen, emotioneel afscheid Daquillio da Gama: ‘De mooiste dag in jaren’

VVOP pakte zaterdag vroegtijdig de titel in de derde klasse B. Na elf seizoenen in de hoofdmacht lukte dat ook eindelijk Daquillio da Gama. ,,We gaan met z’n allen de geschiedenisboeken in.”