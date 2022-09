Mischa (22) geniet na van zege en toptransfer: ‘Wil plezier houden op de fiets, dat kan bij SD Worx’

Julius Dirksen wacht bij FC Emmen op zijn kans: ‘Ajax was de beste leerschool die ik mij kon wensen’

Julius Dirksen wil dit seizoen debuteren in het betaalde voetbal. De 19-jarige jeugdinternational uit Hoevelaken verruilde in de winterstop Jong Ajax voor FC Emmen. Hoewel Dirksen nog buiten beeld bleef, voelt hij zich senang in Drenthe. Geduldig wacht hij op zijn kans.

