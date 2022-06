Na Amerikaanse droom pakt Veerle Bakker nationale titel: ‘Er zit nog meer in, dat voel ik’

Janet (73) heeft Parkinson, maar doet ‘gewoon’ mee aan het EK triatlon: ‘Het is zo goed voor je lijf’

Janet van Woudenberg (73) uit Houten staat zondag aan de start bij het EK triatlon in de leeftijdscategorie 70-74. Haar ziekte deed haar niet twijfelen over deelname in Denemarken. Integendeel: ,,Sporten is nu nog belangrijker voor mij.”

25 juni