Nacompetitie: Sparta Nijkerk verliest met 1-0 en moet in de return aan de bak tegen HSC’21

Sparta Nijkerk heeft vanavond in de eerste wedstrijd van de nacompetitie met 1-0 verloren van HSC’21. Door een fout in de Nijkerkse verdediging moet de ploeg van trainer Eric Speelziek zaterdag in de return aan de bak om een ronde door te komen.

Het uitgangspunt in Twente was voor beide ploegen compleet anders. Voor Sparta Nijkerk is promotie naar de Jack’s League welhaast een ‘must’. De Nijkerkse ploeg hikt al lang tegen promotie aan. In het door corona afgebroken seizoen 2019-2020 stonden de oranje-zwarten onbedreigd bovenaan, maar de competitie werd vanwege corona niet uitgespeeld.

Dit seizoen was de Nijkerkse formatie hard op weg naar het kampioenschap. Een zwakke serie in de maanden maart en april, zes punten uit acht wedstrijden, brak de ploeg op. FC Lisse profiteerde en pakte de titel. Voor Sparta Nijkerk rest een lange weg om een stap hogerop te komen.

Hoe anders is dit met tegenstander HSC’21. De ploeg pakte zondag in de allerlaatste seconde van de reguliere competitie de derde periode. Een prestatie van formaat. De ploeg knokte dit seizoen lang om weg te komen uit de degradatiezone. Trainer Daniel Nijhof is stellig: ,,We hebben in de tweede divisie niets te zoeken, alleen maar wat te winnen.”

Een uur lang gebeurde er vanavond weinig. Sparta Nijkerk mocht de bal hebben, maar creëerde aanvallend te weinig. Speelziek: ,,We speelden te traag. Het baltempo moet echt omhoog om ertussendoor te kunnen voetballen.”

Na de 1-0 achterstand kon de wedstrijd alle kanten op. De gelijkmaker kon vallen, maar aan de andere kant hield doelman Wouter Beukers zijn ploeg op de been. Slotconclusie van Speelziek: ,,We moeten zaterdag vol aan de bak.”

De winnaar van deze tweestrijd, zaterdag is om 18.00 uur de return in Nijkerk, plaatst zich voor de tweede ronde van de nacompetitie waarin de winnaar van het duel tussen Gemert en GVVV wacht. Acht ploegen spelen in de nacompetitie met als inzet één plek in de Jack’s League.

