Noodgedwongen stopte oud-atleet Ralph-Karsten van der Vliet met atletiek, nu start hij op NK wielrennen

Nu al titel VVOP, NSC verliest met 11-1, Sparta: vizier op periode. Dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

Lang bungelde Sparta Nijkerk onderin de derde divisie, na een serie overwinningen is ineens het vizier gericht op de derde periodetitel. NSC Nijkerk zat ook in een flow, maar kreeg zaterdag Zuidvogels elf goals om de oren. ,,Dit is om voor te schamen.”