Nsingi verlaat kampioen Eemdijk en kiest voor Hercules: ‘Heb Franslyn verboden tegen ons te scoren’

,,Vorig seizoen was het soms wel frustrerend om langs de kant toe te kijken. Dat is dit jaar gelukkig wel anders.” Julie ten Brink beleefde twee seizoenen van uitersten bij Simplex SSS. Zaterdag grepen de Barneveldse volleybalsters mis in de titelstrijd. Vandaag is er een herkansing zonder zelf te spelen.