Overgang naar NSC mislukt, Ilias Bezzahi blijft tóch bij Hooglanderveen: ‘De trainer bood excuses aan’

Ilias Bezzahi speelt tóch nog een jaar bij Hooglanderveen. De 24-jarige spits had al afscheid genomen om bij NSC Nijkerk te voetballen, maar die club schreef hem niet in.

Hoe zit dat nu? ,,In mei had ik voor het eerst contact met NSC. Ik voerde een aantal gesprekken met de nieuwe trainer (Rob Hilbers, red.) en hij zag het zitten. Verschillende gesprekken met iemand van de businessclub verliepen echter moeizaam. Ik had daarom twijfels, dus gaf ik hem nog geen jawoord.”

Vervolgens ging de Amersfoorter opnieuw in gesprek met Hilbers. ,,Daar kreeg ik een beter gevoel van. Vervolgens gaf ik heb mijn jawoord. Dat was begin juni, een kleine twee weken voor de overgangsdeadline.”

Deadline

,,De trainer zei: ‘We gaan het regelen’. Ik vroeg nog of ik iets moest regelen, maar dat hoefde niet’’, herinnert Bezzahi zich. ,,Uiteindelijk stuurde ik die woensdagavond na de deadline om 23:59 uur nog een bericht of het was gelukt. Dat had ik achteraf eerder moeten dubbelchecken.”

Waar het aan nu precies aan schortte in het transferproces, weet Bezzahi nog altijd niet. ,,Het is ergens misgegaan tussen de trainer en de club. De trainer heeft nog wel zijn excuses aangeboden.’’

Quote Als dit al zo amateuris­tisch verliep, zullen er nog wel meer dingen niet goed geregeld zijn

De spits heeft het ondertussen laten rusten. ,,In de eerste klasse spelen was voor mij een stap omhoog. Maar als dit al zo amateuristisch verliep, zullen er nog wel meer dingen niet goed geregeld zijn. Dan is het misschien maar goed dat het nu mis is gegaan.’’

Dus blijft Bezzahi ‘gewoon’ bij zondagtweedeklasser Hooglanderveen. ,,Dat doe ik zeker niet met tegenzin. Er staat een heel jonge groep. Ik zal belangrijker worden en ’t Veen meer moeten dragen dan afgelopen jaar.’’

