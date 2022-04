Peter Visee denkt terug aan vechtpartij vóór de wedstrijd: ‘Net voor de aftrap waren we allemaal geïrriteerd’

ColumnDe gemoederen liepen hoog op tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Atlético Madrid en Manchester City. De beelden van het gedonder in de catacomben deden mij denken aan een wedstrijd die we in 2004 met Spakenburg tegen Deltasport speelden. Gek genoeg vond die vechtpartij juist vóór de wedstrijd plaats.