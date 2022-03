Peter Visee kan niet om de crisis bij IJsselmeervogels heen: ‘De zorgen zijn enorm’

Ik las maandag in deze krant een opvallende quote van IJsselmeervogels-coach Gert Peter de Gunst. Hij zei: ,,Dat de kwaliteit in de groep niet zo is als we gehoopt hadden, was al eerder bekend.” De Gunst stapte in oktober in. Bij zijn presentatie kreeg De Gunst ook felicitaties uit het kamp van Spakenburg, waar hij als oud-speler natuurlijk ook veel connecties heeft. Oud-ploeggenoot Frank van Twillert appte De Gunst dat-ie een ‘dom kalf’ was. Goeie humor, wat mij betreft. De Gunst kon het zelf ook wel waarderen.