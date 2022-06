Peter Visee over de markante voorzitter die moest opkrassen: ‘Met zijn 100 kilo dook hij op de meute’

Amersfoor­ter Florian Beltman loopt ook bij Achilles’12 in Hengelo één op één

Sinds begin november woont Florian Beltman in Borne en voetbalt hij in het vlakbij gelegen Hengelo bij Achilles’12 dat uitkomt in de vierde klasse zaterdag. In een totaal andere situatie dan de 28-jarige Amersfoorter gewend was bleef één ding hetzelfde: ,,Ik loop hier één op één.’’

