Peter Visee over de slotfase van het seizoen: ‘Ik hield Roy Schaap maar een worst voor’

Hoogland met 0-4 onderuit, kans op handhaving wordt met de week kleiner

De kans dat Hoogland ook volgend seizoen in de derde divisie speelt, is weer wat kleiner geworden. De thuiswedstrijd tegen Hollandia ging met 0-4 verloren. Wat opviel was hoe machteloos Hoogland was in balbezit. ,,Het kwam er echt geen moment uit.”

7 april