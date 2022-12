Peter Visee over het omgaan met moeilijke jongens: ‘Paul zag het niet in dat streberige trainertje zitten’

Bekerstunt Terschuur­se Boys, doelman Gerben Hilgers stopt twee strafschop­pen

Derdeklasser Terschuurse Boys heeft in de districtsbeker (Oost) gestunt door eersteklasser De Bataven te verslaan. In Gendt hielden de ploegen na negentig minuten elkaar in evenwicht: 1-1. In de strafschoppenserie schakelde de bezoeker de koploper in de eerste klasse D uit.

