Peter Visee weet dat het tobben is bij midweekse inhaalduels: ‘Voor trainers is het allemaal pet’

De bond besloot echter dat er straks ook ‘gewoon’ nacompetities gespeeld gaan worden. Een domme beslissing, want we wisten in januari al dat corona in maart en april nog steeds onder ons zou zijn. De KNVB heeft wat mij betreft verzuimd om wat ruimte in de agenda te creëren. Op doordeweekse avonden is het tobben, zeker bij uitwedstrijden. Waar bij Sparta Nijkerk en IJsselmeervogels dan een spelersbus voorgereden wordt, gaan spelers in de derde en vierde klasse vaak met eigen vervoer.