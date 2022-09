Peter Visee weet het zeker: ‘Voetbalintelligentie bepaalt de hiërarchie in de kleedkamer’

COLUMNTwee weken geleden hoorde ik dat Dave Dekker commercieel directeur van de KNVB wordt. Dat vind ik prachtig voor hem. Bij Hoogland hadden we al wel in de gaten dat Dave een goede baan had. Heel soms kon hij niet meedoen vanwege zijn werk. Dat hij zo’n topbaan zou krijgen had ik toen niet ingeschat.

Dave was in mijn ogen een voetballer die niet alleen voetbalintelligentie heeft, maar zich daarbuiten ook heeft ontwikkeld. Dat zie je niet altijd. Je hoort nog weleens: ‘Voetballers zijn dom’. Maar dat is niet altijd zo. Natuurlijk zie je genoeg spelers die in het veld ontzettend snel kunnen denken, maar daarbuiten niet en andersom zie je het ook.

Voetbalintelligentie bepaalt de hiërarchie in de kleedkamer. Je kan buiten het veld bankdirecteur zijn, dat zegt niets over wie de baas in de ploeg is. Dat zijn altijd de jongens die het in het veld goed zagen.

Bij Baarn speelde ik vroeger samen met Peter Maassen. Hij was geen grootse speler, maar heeft nu wel een flink belasting- en assurantiekantoor. Peter is ook mijn boekhouder en legt me weleens wat uit over belasting. Dan vraagt hij wel eens: ‘Snap je het?’ ‘Nee’, zeg ik dan. Dan moet hij lachen en is het: ‘Jij zag de dingen in het veld beter.’

Soms gaan voetbalintelligentie en een maatschappelijke ontwikkeling wel hand in hand. Neem Rick van den Boog. Bij SC Amersfoort waren we ploeggenoten. Ik was niet heel snel, maar hij was gewoon traag. Zijn voetbalintelligentie was ongekend hoog. Rick was zo’n snelle denker dat zijn benen sneller gingen dan zijn hoofd.

Op een dag kwam hij op de club en meldde dat hij zijn contract inleverde. ‘Ik ga me richten op mobiele telefonie’, vertelde hij. We hebben het over begin jaren 80 en hij beweerde dat over tien, vijftien jaar iedereen een eigen telefoon zou hebben. Ik geloofde er op dat moment niets van, maar je ziet het. Rick werd later trouwens nog directeur bij Ajax.

Ik denk dat Dave het heel goed gaat doen als directeur bij de KNVB. Aan zijn voetbalintelligentie zal het in ieder geval niet liggen.

