Peter Visee weet wat Gert Peter de Gunst wenst: ‘Het klinkt lullig, maar je hoopt dat ze gaan verliezen’

Sportief zit het korfballer Matthijs mee, privé was er tegenslag: ‘Heb het er best moeilijk mee gehad’

Matthijs Verhoef (22) was gestopt met korfbal, maar een mannentekort bij Antilopen bracht hem op andere gedachten. Met succes, want de Leusdenaar staat in het eerste, uitgerekend in de periode dat zijn moeder een pittige chemokuur onderging. ,,Ze is altijd trots op me.”

26 november