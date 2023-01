Protest ‘Vogels’ bij doorgebroken speler is tevergeefs: ‘Dat moment is bepalend geweest’

Crisis in Spakenburg Voetbalbe­leid in Bunschoten-Spakenburg onder vuur: ‘Opportu­nis­me in het kwadraat’

Het voetbal in Bunschoten-Spakenburg zit al jaren in het slop. Het seizoen is amper vier maanden bezig, maar hoofdtrainers Gert Peter de Gunst (IJsselmeervogels) en Patrick Loenen (Spakenburg) zijn hun baan al kwijt. ,,De clubs in Bunschoten moeten leren om een mindere periode mét hun trainer door te komen.”

3 december