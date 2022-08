Publiek loopt storm voor finale AVK: CJVV geeft VVZA klop in echte finale

De ontknoping van het AVK was fraai. Op de finaleavond liep het storm op het sportpark van toernooiorganisator ASC Nieuwland. Bijna 2.900 toeschouwers kwamen af op de slotavond, waar eerst de strijd om de derde plaats werd betwist. Die plek eiste vierdedivisionist Hoogland met een simpele 3-0 overwinning op APWC voor zich op. Doelpuntenmakers waren Stijn Mossink, Bas Wobbes en Laslo Duister.

Maar daarvoor was het publiek niet massaal naar de Laan van Duurzaamheid gekomen. De finale tussen kersverse tweedeklassers CJVV (zaterdag) en VVZA (zondag), daar was het hen, naast de gezelligheid langs de lijn, om te doen.

Tegenaanval

De eindstrijd ging lang gelijk op, met in het eerste half uur kansen over en weer. CJVV was aan de bal weliswaar beter, maar de ‘Zeehelden’ kwamen een paar keer gevaarlijk door via de tegenaanval. Het leidde echter niet tot een treffer, waarna de geel-zwarten in het laatste kwartier voor rust de druk opvoerden. De 1-0, een penalty van de voet van Pim Kers, was de logische uitkomst.

Vroeg in de tweede helft leek de finale al in het slot te vallen. Nino Koudijs, uitblinker aan de kant van CJVV, haalde de achterlijn, waarna hij een teruggetrokken voorzet afleverde. Het was een kolfje naar de hand van Gijs Wobbes, die de geel-zwarten naar 2-0 poeierde.

Strijden

Wedstrijd beslist, zo leek het. Maar dat was buiten VVZA gerekend. De ploeg van coach Sebastian Verhoeve richtte zich op en bleef voor iedere meter strijden. Nadat eerst nog een bal op de lat gevallen was, tikte xxx in de 78ste minuut de 2-1 binnen.

Daarmee keerde de spanning in één klap terug. VVZA rook bloed, voerde de druk op en kreeg kansen op de gelijkmaker, maar beet zich stuk op Michel van de Hoorn. Met een redding met zijn benen in de 87ste minuut was de doelman van CJVV beslissend voor zijn ploeg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.