Puck Pieterse pakt Europese titel bij beloften

Schaatser Wesly (25) uit Soest gooit hoge ogen op NK Afstanden: ‘Ik had dit ook niet verwacht’

3 november Een bronzen plak, inclusief persoonlijk record op de 1500 meter. Plus een vijfde plaats op de 1000 meter met een tijd die bijna goed was voor een tweede PR. Schaatser Wesly Dijs staat daags na de NK Afstanden in de Heerenveense schaatstempel Thialf ook te kijken van zijn eigen prestaties. ,,Ik had deze tijden nog niet verwacht.”