Quick-coach Elton Koeiman was na 14 jaar blessurevrij: ‘Ik kon wel gooien, maar dat deed ontiegelijk veel pijn’

Spakenburg­se sfeerac­ties tegen PSV gaan duizenden euro’s kosten: ‘Het gaat helemaal los’

Het was de afgelopen dagen in de fanshop van Spakenburg een drukte van belang. Supportersclub De Stormvogel brengt in de aanloop naar de halve finale tegen PSV 1800 bekersjaals aan de man, maar bereidt ook een bijzondere sfeeractie voor. ,,Het gaat helemaal los.”