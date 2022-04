Quick-honkballer Rodney Daal heeft geen spijt van lange schorsing na herhaaldelijk cannabisgebruik

Bob (23) golft bij Oranje, aast op de nationale titel én mikt op een bestaan als professio­nal

De kans is aannemelijk dat golfer Bob Geurts dit seizoen zijn laatste swing en put maakt voor De Hoge Kleij in de hoofdklasse. De Amersfoorter wil dit jaar zijn ambitie verwezenlijken: spelen in het profcircuit. ,,De ambitie om een goede amateurgolfer te worden is voorbij.”

