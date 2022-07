Recordhouder Cees Stolwijk (72) een fenomeen op de atletiekbaan: ‘Morgen kan het allemaal anders zijn’

Nacompeti­tie: Sparta Nijkerk verliest met 1-0 en moet in de return aan de bak tegen HSC’21

Sparta Nijkerk heeft vanavond in de eerste wedstrijd van de nacompetitie met 1-0 verloren van HSC’21. Door een fout in de Nijkerkse verdediging moet de ploeg van trainer Eric Speelziek zaterdag in de return aan de bak om een ronde door te komen.

9 juni