Rob Hosman (35) tóch langer door bij VVZA, dat gaat voor winst AVK: ‘Ik word als oudste toch getolereerd’

Het vorige seizoen zou de laatste zijn van Rob Hosman. In oktober verwacht hij zijn tweede kindje en het gezin krijgt daarom de voorkeur. ,,Maar toen kwam trainer Sebastian Verhoeve nog eens naar me toe.”

De 35-jarige middenvelder van VVZA legt uit wat er veranderde: ,,We promoveerden via de nacompetitie naar de tweede klasse. Daarna zei Sebas: Rob, ik mis ervaring voor in de tweede klasse. Alles wat je kan, kan ik gebruiken. Je hebt vrijbrief, wil je er nog eens over nadenken?”

,,Zelf dacht ik steeds: het is selectievoetbal, dat kan je niet maken. Maar nadat ik het ook thuis besprak, heb ik besloten het toch te doen. Doordat Sebas naar mij toekwam en de situatie aan de groep heeft voorgelegd, voel ik me ook minder bezwaard. Want het zou ook kunnen dat ik geen wedstrijd speel, mijn gezin blijft vooropstaan.”

Vriendenteam

Door het kloppen van Hoogland en het bereiken van de finale van het AVK (vanavond om 20.30 uur) heeft Hosman nog geen seconde spijt gehad van die beslissing. ,,Niemand kon geloven dat we hadden gewonnen. Deze ploeg werkt écht voor elkaar. Het is een vriendenteam van vooral die jongere jongens, waarbij ik als oudste word getolereerd, haha.”

Hosman won in 2014 met AFC Quick 1890 in de finale van Hoogland. Dat kunstje hoopt de routinier acht jaar later te herhalen met VVZA tegen CJVV. ,,Het zal een gelijkwaardige wedstrijd worden, maar je wil gewoon winnen. Fanatisme is sporteigen. Ik ben ook niet het type dat in een bierelftal speelt. Dat was óók een van de redenen om door te gaan.”

Kinderboerderij

,,Vandaag is het papadag. Ik ga eerst met lekker met mijn zoontje naar de kapper, daarna naar de kinderboerderij en in de avond gaan we dat AVK binnenhalen.”

