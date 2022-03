Roda’46 ontslaat verbaasde coach Dick Kooijman: ‘Op deze manier word ik beschadigd’

Rick (18) hoopt na elke sprong dat ‘zijn landingsge­stel’ heel blijft: ‘Kans groot dat het nog een keer gebeurt’

Pech. Anders kan basketballer Rick van Valkengoed zijn eerste seizoen in de hoofdmacht van de Crackerjacks het niet duiden. Na een zware enkelblessure is het nu, vanwege coronabesmettingen, rennen of stilstaan in de competitie. ,,Tijdens de revalidatie kon ik nauwelijks stilzitten”, aldus de 18-jarige Amersfoorter.

10 februari