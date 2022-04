‘Rode Wolven’ winnen met 2-1 van VVZ’49 en Hees brengt eerbetoon aan ernstig zieke Dennis Vrolijk

Spijtop­tant Vince Gino Dekker laat weinig emotie zien tijdens Spakenburg­se derby

In de 42ste minuut springt Vince Gino Dekker in de armen van zijn juichende ploegmaat Robin Eindhoven, die langs de lijn bezig is met zijn warming-up. Twee seconden ervoor heeft de 24-jarige buitenspeler van Spakenburg, op wie alle schijnwerpers gisteravond tijdens de Spakenburgse derby (2-2) gericht waren, een puntgave voorzet afgeleverd. Ravelino Junte rondt ‘m af.

9 maart