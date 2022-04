Roy Versluis stopt per direct, spelers hebben geen vertrouwen meer in trainer van Hoogland

Roy Versluis heeft een dag na de 4-0 nederlaag tegen Hollandia zijn taken neergelegd als hoofdtrainer van Hoogland. De inwoner van Hilversum nam die beslissing toen duidelijk werd dat er vanuit de spelersgroep geen vertrouwen meer was om met elkaar het seizoen af te maken.

Anderhalve week geleden sprak het bestuur en de technische commissie van Hoogland nog het vertrouwen in Versluis uit en ook na de wedstrijd van Hollandia was er vanuit de club geen sprake van twijfel. ,,Wij betreuren het als club dat we het seizoen niet met elkaar af kunnen maken’’, zegt Hoogland-voorzitter Nico Terschegget. ,,Wij hadden nadrukkelijk ons vertrouwen in Roy uitgesproken en hem de vrijheid gegeven om veranderingen aan te brengen.”

Veranderingen

,,Die veranderingen kwamen er ook’’, vervolgt Terschegget. ,,Toen Roy woensdagavond vroeg of we de spelersgroep wilden polsen of er nog voldoende vertrouwen in hem was voor de rest van het seizoen, bleek dat niet zo te zijn en heeft hij zijn conclusies getrokken.”

Ook assistent-trainer Roland Stengg is per direct gestopt. Dat betekent dat Hoogland snel op zoek moet naar opvolging. Zondag wacht de thuiswedstrijd tegen Groene Ster en volgende week wordt er met Pasen zelfs een dubbel gespeeld.

Terschegget: ,,Ruud Nijenhuis, onze nieuwe technisch manager, gaat nu naarstig op zoek naar een nieuwe trainer die het seizoen af zal maken. Misschien vinden we die al voor het weekeinde en dan kan hij zelf zondag op de bank zitten. Anders doet Ruud het, samen met JO23-trainer Sam Rutten.”

Hoogland staat na 23 wedstrijden op de voorlaatste plaats in de derde divisie. Dat is aan het einde van de rit een rechtstreekse degradatieplaats. De achterstand op de vier ploegen die net boven Hoogland staan, bedraagt maximaal vijf punten. Met nog elf wedstrijden te gaan is dat nog geen uitzichtloze situatie.

