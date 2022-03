Rugbyers Levan en Givi kijken met afgrijzen naar Oekraïne: ‘Mijn vader stierf door de oorlog’

De huidige oorlog in Oekraïne is voor de Georgiërs Givi Berishvili (34) en Levan Pirmisashvilli (24) van rugbyclub Eemland een pijnlijke herinnering aan de oorlog die hun vaderland al sinds 2008 in zijn greep houdt. ,,Sinds die tijd staan we constant onder grote druk van Rusland.”