Rutger is clubscheidsrechter van het jaar in provincie Utrecht en fluit ‘op zijn Brits’: ‘Beetje respect kan geen kwaad’

Deze Syrische Amersfoor­ter aast in deze onbekende sport op Olympisch ticket: ‘Ik zit tegen de top aan’

Amersfoorter Zaher Shalhoub dobberde 7 jaar geleden op een bootje in de Middellandse Zee. Op de vlucht. De Syriër nam de kunst van het kleiduifschieten mee naar ons land. In 2024 wil hij op de Olympische Spelen in Parijs uitkomen.

10 december