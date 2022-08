Ryo en Joris dromen van de Olympische Spelen: ‘Lacrosse is de sport van de toekomst’

Mischa uit Hoogland gaat in de Tour de France voor vrouwen in beeld rijden: ‘Wil mee in de aanval’

Wielrenster Mischa Bredewold start vandaag in de vrouweneditie van de Tour de France. Een week later hoopt de Hooglandse te finishen op de roemruchte klim La Super Planche des Belles Filles in de Vogezen. ,,Ik wil laten zien wat ik waard ben en af en toe meegaan in de aanval.”

5 augustus