Sam vreesde voor einde voetbalcarrière, maar is nu niet weg te denken in het eerste elftal van CJVV

Puck Pieterse pakt tweede Europese titel veldrijden bij de beloften

Puck Pieterse (20) is zondag in het Belgische Namen voor de tweede keer in haar carrière Europees kampioen veldrijden geworden bij de beloften voor vrouwen. De Amersfoortse overklaste de concurrentie en had zelfs tijd voor een wheelie bij de finish.

6 november