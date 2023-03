Samy Taj (21) beleeft een droomrentree bij VVZA: record aantal punten én eerste officiële doelpunt

met poll Thijs (19) juicht opmars van kunstgras toe, Marvin (35) koestert de echte groene spriet: ‘Je moet vies worden’

Het aantal kunstgrasvelden bij voetbalclubs in deze regio is in tien jaar tijd fors toegenomen. Thijs van Brero juicht dit toe, Marvin Snijders daarentegen zweert juist bij natuurgras. ,,Hoeveel blessures zie je wel niet tegenwoordig? Ik vind het niet de leukste ontwikkeling.”