Sanny Monteiro koos na ‘Vogels’ voor rivaal Spakenburg: ‘Word donkerblauw als we derby winnen’

Hoogland kan na verlies terug naar de tekentafel: directe handhaving ver uit het zicht

Weer ging het mis voor Hoogland in een duel tegen een directe concurrent. In Naaldwijk was Westlandia met 4-1 te sterk. Omdat JOS Watergraafsmeer wel won, is directe handhaving in de derde divisie verder uit het zicht.

8 mei