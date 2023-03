Spakenburg inspiratieloos, ‘Vogels’ hard onderuit

Na ‘krakende stem en veel gehoest’ wint Veerle Bakker toch het NK cross: ‘De benen waren goed genoeg’

Veerle Bakker is zondag Nederlands kampioene cross in Hellendoorn geworden. Het was de kers op de taart van een bijzonder seizoen, met het EK als hoogtepunt. ,,Het WK zou een mooie beloning zijn.”