Spakenburg-trainer over dé wedstrijd in KNVB-Beker: ‘Ik ben bezeten van voetbal’

KNVB-beker Spakenburg naar televisie­stu­dio voor bekerlo­ting: ‘Bij thuiswed­strijd wordt het gekkenhuis op De Westmaat’

Spakenburg weet na vanavond hoe het avontuur in het KNVB-bekertoernooi wordt vervolgd. Koos Werkman, die donderdag in de gewonnen bekerwedstrijd tegen FC Groningen (2-3) tot man van de wedstrijd werd uitgeroepen, heeft wel een voorkeur: een thuiswedstrijd of juist uit naar Feyenoord.

14 januari