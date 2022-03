Spakenburgse derby in crisissferen: Vince Gino Dekker, relschoppers én sportieve malaise

Boksen is voor stuiterbal Kris-Anne Mulder ‘een heerlijke uitlaat­klep’: bij de Spelen wil ze er staan

Vijf jaar geleden wist Kris-Anne Mulder (29) niet eens of een boksring rond of vierkant was. Tegenwoordig zet ze alles opzij om straks in de olympische ring in Parijs te presteren. ,,Ik beschik kennelijk over een sterke ‘rechter’.”

27 januari