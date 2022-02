Spakenburgse supporters zaterdag niet welkom bij wedstrijd tegen De Treffers

Ook is in overleg met de gemeente en de politie besloten om de wedstrijd te verplaatsen van 18.00 naar 14.30 uur. „Het is natuurlijk treurig dat je zulke vergaande maatregelen moet nemen om samen sportief bezig te kunnen zijn. Het is niet anders, en we doen wat nodig is om de veiligheid en de openbare orde te borgen”, zegt Mark Slinkman, burgemeester van de gemeente Berg en Dal waar Groesbeek onderdeel van uitmaakt.