Sparta Nijkerk haakt af in strijd om promotie: ‘Dit team heeft een nieuwe wind nodig, nieuwe impulsen’

ZPC terug in de top van de eredivisie, nu nog de steun voor een erkend trainings­cen­trum in de Amerena

De zwemmers van ZPC Amersfoort zijn dit jaar weer een plaats opgeschoven in de eredivisie. De ploeg van coach Tom Rikhof is als tweede geëindigd. De eerste plaats, die in 1987 werd afgestaan, is weer in zicht.

26 april