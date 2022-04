Sparta Nijkerk morst opnieuw punten, HVC-SEC gestaakt: dit is het overzicht van het amateurvoetbal

ZATERDAG

Jack’s League

Spakenburg - Jong Sparta 0-3 (0-0)

0-1 en 0-2 Marouane Afaker, 0-3 Pepijn Doesburg.

Spakenburg maakte op eigen veld tegen Jong Sparta een slechte beurt. De formatie van Chris de Graaf ging niet alleen met 0-3 onderuit, maar verviel ook in oude fouten. ,,Onze organisatie is normaal gesproken een sterk punt, maar in de tweede helft hebben sommige jongens het team in de steek gelaten door niet of slecht om te schakelen”, vond De Graaf. Sparta nam na de pauze via Marouane Afaker de leiding en speelde daarna een gewonnen wedstrijd. Opnieuw Afaker en Pepijn Doesburg bezegelden het lot van de ‘Blauwen’: Spakenburg moet in de Jack’s League de blik weer naar beneden richten.