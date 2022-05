Spits Emile Brouwer (40) neemt afscheid bij VOP: ‘Bijna kreupel, maar toch nog één van de beteren’

Het is nu moeilijk voor te stellen, maar Emile Brouwer werd als jeugdspeler van APWC vaak opgesteld als linksback of rechtsback. ,,Bij APWC liepen veel beter voetballers rond, zoals Muslu Nalbantoglu en Patrick Hartzema. Ik had in mijn jeugd een gebrekkige motoriek. Totdat trainer Romano Osimani persoonlijk met mij aan de slag ging. Zo legde hij de basis van een mooie en heel lange loopbaan als aanvaller. Waarom ik nu nog steeds voetbal? In één woord: plezier.”