Sportgala Festival Edition: gouden sportpenning voor zes paralympiërs ZPC Amersfoort en atlete Femke Bol

Studio Sport-presenta­tor Jeroen Stomphorst had trekjes van een heethoofd: 'Ik stond vloekend op de baan’

Als sporter was hij geen hoogvlieger, maar aan fanatisme geen gebrek. Jeroen Stomphorst presenteert aanstaande maandag alweer voor de negende keer het Amersfoorts Sportgala. De presentator van Studio Sport is in zijn vrije tijd actief in de boksring. ,,Ik zie de mensen al denken: wat verbeeldt die Stomphorst zich wel.”

25 november