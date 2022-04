Stan Beune ‘kan een sensatie worden bij IJsselmeervogels’

Beune sloeg kort voor de pauze tweemaal als een duveltje uit een doosje toe. Eerst ontfutselde de atletisch gebouwde aanvaller zijn directe tegenstrever Stephen Warmolts op de rand van het zestienmetergebied attent de bal. Beune werd vervolgens op weg richting doel aan zijn schouder omlaag getrokken, waardoor hij niet alleen een strafschop meekreeg (2-0) maar Warmolts tevens ‘rood’.

Amper drie minuten later strafte hij lachend een blunder af van Kozakken Boys-goalie Frenk Keukens (3-0). Wedstrijd beslist. ,,Dit is voor ons een heel belangrijke overwinning”, wist de 19-jarige Leusdenaar. ,,Ik speelde zelf niet goed vond ik, maar ik ben wel blij dat ik mijn eigen taken naar behoren heb uitgevoerd.”

Dikke knuffel

Beune zocht na zijn goal zijn op de hoofdtribune zittende vader op en vloog hem bij de omheining gelukzalig in de armen. Dankbaar vooral ook. ,,Ik zat de afgelopen maanden niet zo goed in mijn vel”, verklaarde Beune zijn dikke knuffel. ,,Mijn vader was in die periode een geweldige steun voor mij. Ik had met hem afgesproken dat als ik vandaag zou scoren dat ik hem dan zou opzoeken. Gelukkig kwam hij zelf ook al naar mij toe, haha.”

De pijlsnelle flankspeler groeide op in de veelgeprezen jeugdopleiding van Roda’46 uit Leusden, maar maakte in de zomer van 2020 de overstap naar IJsselmeervogels J-O19. ,,Ik was toe aan een nieuwe uitdaging.”

Na één seizoen werd hij reeds naar de A-selectie van Vogels overgeheveld. Beune kampte echter direct na de eerste wedstrijd uit bij Excelsior Maassluis met lichte hartklachten, waardoor hij een paar maanden uit de roulatie was.

,,Ik had na die invalbeurt tegen Excelsior Maassluis een te hoge hartslag, hoorde ik van onze fysio. Ik schrok enorm. Misschien ben ik nu al wel klaar met mijn loopbaan, dacht ik even. Maar na diverse onderzoeken in het ziekenhuis bleek ik alleen wat hartruis te hebben en kan het verder geen kwaad. Ik heb er nu ook geen last meer van. Dat is echt een pak van mijn hart.”

Quote Stan heeft veel snelheid, is fysiek heel sterk en heeft een goed schot Gert Peter de Gunst, Trainer IJsselmeervogels

Nadat Beune in de laatste competitiewedstrijden al een paar goede invalbeurten kende, gunde Vogels-coach Gert Peter de Gunst hem in het ‘zespuntenduel’ met Kozakken Boys een basisplaats. De Gunst: ,,Die basisplaats heeft hij zelf afgedwongen. Stan heeft veel snelheid, is fysiek heel sterk en heeft een goed schot. En hij is pas 19 jaar, hè? Zijn enige manco is dat hij nog te veel nadenkt in het veld. Als hij echt lekker vrijuit gaat voetballen, dan kan hij echt een sensatie bij IJsselmeervogels worden.”

Ambitie

En Beune, zonder met zijn ogen te knipperen: ,,Ik weet wat ik zelf kan. Het is mijn ambitie om profvoetballer te worden. Ik moet gewoon nog een stuk constanter worden.”

De 4-0 overwinning van IJsselmeervogels vond al in een sterke openingsfase van de thuisploeg zijn oorsprong. De mee opgekomen centrumverdediger Mitch Willems versierde reeds in de zesde minuut een corner, die hij ook zelf binnenkopte. Jerrel Hak nam de rebound voor zijn rekening.

Na de beslissende 3-0 van Beune gaf alleen invaller Rydell Poepon een uiterst matige tweede helft nog iets draaglijker aanzien. Maar met inmiddels negen punten voorsprong op de Werkendammers, die op de promotie-/degradatieplaats staan, lijken ‘de Rooien’ al bijna zeker van lijfsbehoud in de Jack’s League.

,,Dat was vandaag het enige wat telde”, meende de geroutineerde Amersfoortse middenvelder Mike van de Laar. ,,Deze voorsprong op Kozakken Boys mogen we nu echt niet meer weggeven.”

IJsselmeervogels - Kozakken Boys 4-0 (3-0) 6. Jerrel Hak 1-0, 42. Danny van den Meiracker (strafschop) 2-0, 45. Stan Beune 3-0, 70. Rydell Poepon 4-0.

