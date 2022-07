Tallon Griekspoor kreeg na Dutch Open in Amersfoort vleugels: ‘Top om hier te spelen, lekker dicht bij huis’

Zijn eerste optreden op het gravel van tennisvereniging ALTA heeft Griekspoor, die opgeklommen is naar de 53ste stek op de wereldranglijst, diep weggestopt. Het is 2019. De Dutch Open was na een omzwerving van 11 jaar terug in Amersfoort „Ik was toen als vierde geplaatst”, aldus de 26-jarige tennisprof na een doordeweekse training. „Ik werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Duitser Sebastiaan Fanselow. Zo kan het gaan, ook op een challenger.”