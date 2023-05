Thiemo de Bakker met ALTA in eredivisie: ‘Mijn leven was niet bepaald in evenwicht’

Bekerkoorts Spakenburg versloeg Ajax in 2006 met 3-2, maar zit een stunt er tegen PSV ook in? ‘Er kan een wonder gebeuren’

Is Spakenburg kansloos in de halve finale van de KNVB-beker komende dinsdag tegen PSV? Niet per se. ‘De Blauwen’ haalden op 18 juli 2006 tegen Ajax ook een stunt uit (3-2), weten de toenmalige hoofdrolspelers Mustafa Aksit en Roderik de Harder. ,,Coach Erik Assink beloofde ons tien kratjes bier per doelpunt en nog eens tien bij een overwinning.”