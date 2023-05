Toptennisser Sidané Pontjodikromo: ‘Mijn vader vond onze schoolprestaties en vriendjes tijdverspilling’

Thiemo de Bakker met ALTA in eredivisie: ‘Mijn leven was niet bepaald in evenwicht’

Thiemo de Bakker is de opvallende naam bij de tennissers van ALTA die woensdag aan de competitie in de eredivisie gemengd beginnen. Na jaren van malheur hoopt hij in het internationale tenniscircuit terug te kunnen keren. ,,Voorlopig heb ik mijn handen vol om mogelijk terug te keren naar een acceptabel tennisniveau.”