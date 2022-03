Trainer Ernst Kraak en ASC Nieuwland per direct uit elkaar: ‘Door corona kreeg ik andere inzichten’

De Amersfoortse zaterdagtweeder ASC Nieuwland en Ernst Kraak zijn per direct uit elkaar. De club en hoofdtrainer zijn samen tot de conclusie gekomen dat nu stoppen het beste was voor beide partijen. ,,Mijn motivatie was weg.”

Het is een opvallende wending bij ‘De Tricolores’. De club draait een prima seizoen en ondanks een mindere start van dit kalenderjaar bezet Nieuwland de zesde plaats. Kraak over zijn vertrek: ,,Het ging inderdaad goed. Door de coronabreak kreeg ik tóch andere inzichten. De vrije tijd die ik toen had was heerlijk.’’

Terug bij de club ging hij weer drie keer in de week aan de slag met de groep. Dat was weer even wennen. ,,Mijn motivatie was weg. Dan moet je eerlijk zijn tegen jezelf, je team en de club.’’

Quote Het doel was om een stabiele tweedeklas­ser te worden. Dat is gelukt Ernst Kraak

Kraak was bezig aan zijn vierde seizoen bij ASC Nieuwland. Daar heeft de trainer respectabele cijfers aan overgehouden. ,,Ik neem afscheid met een kampioenschap en een zesde plaats. Het doel was om een stabiele tweedeklasser te worden. Dat is gelukt. Nu is het aan een ander, ik stop als trainer.’’

Gesprek

Tarkan Gökalp sprak vanuit het bestuur ook met Kraak. ,,Al ongeveer een maand tot anderhalve maand geleden hadden we een eerste gesprek met Ernst. Dat was een gesprek over de toekomst. Die houdt elke club met de trainer in deze periode. Uit deze gesprekken kwamen we eerst tot de conclusie, dat het contract dat hij nog had tot 2023 niet zou uitdienen. Uiteindelijk hebben we besloten om de samenwerking per direct af te breken. Het speelde dus al even, zo’n beslissing neem je ook niet na één gesprek.’’

Afgelopen zaterdag nam assistent-trainer Mustafa Aydin al de honneurs waar. De ex-prof van Go Ahead Eagles zal hoogstwaarschijnlijk het seizoen afmaken. Gökalp: ,,De jongens lopen met hem weg.’’

