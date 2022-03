Van den Meiracker stort zich na overwinning in het fanatieke Vak Midden-Noord van IJsselmeervogels

voetbal totaalIJsselmeervogels boekte gisteravond tegen De Treffers de tweede zege in vier dagen tijd (1-0). Daarmee klom de equipe van trainer Gert Peter de Gunst naar een plek boven de streep in de Jack’s League.

Danny van den Meiracker liet tegen de gasten uit Groesbeek zien schier onvervangbaar te zijn voor IJsselmeervogels. De 33-jarige aanvaller, die heeft aangegeven na dit seizoen te vertrekken vanaf sportpark De Westmaat, sleurde negentig minuten lang, strooide met prachtpasses en maakte op het half uur met zijn hoofd het enige doelpunt van de wedstrijd. ,,Ik kreeg de bal hard voor. Zo wil ik ze. Dan kan ik erin kleunen en hij viel mooi bij de tweede paal binnen.”

Na het laatste fluitsignaal stortte de spits zich over de reclameborden heen het fanatieke Vak Midden-Noord in. ,,Dat komt voort uit pure blijdschap en emotie, heerlijk man. En we staan door deze drie punten gelukkig weer boven de streep”, sprak de spits, waarna hij als man of the match een fles Malibu in plaats van de gebruikelijke wijn kreeg overhandigd. Lachend: ,,Goed voor de doorbloeding.”

De Gunst was zichtbaar opgelucht na de tweede opeenvolgende zege voor IJsselmeervogels. ,,Een zwaarbevochten overwinning, maar op basis van de eerste helft zeker verdiend. We verzuimden daarin afstand te nemen met misschien wel drie goals, waardoor het overleven was na de rust. Maar daar maalt niemand om. En we hebben met elkaar tot het einde gestreden. Daar heb ik vanavond nog wel het meeste van genoten.”

IJsselmeervogels – De Treffers 1-0 (1-0). Danny van den Meiracker 1-0.

Derde divisie (zaterdag)

Koploper Sparta Nijkerk kwam op eigen veld niet verder dan 1-1 tegen DOVO. Anil Mercan opende de score voor de gasten, maar een aantal minuten later maakte Jesse van Nieuwkerk die treffer met een kopbal ongedaan. Doordat Sportlust’46 met 2-2 gelijkspeelde tegen Excelsior’31, bleef het gat met de Woerdenaren zes punten. Het verschil met nummer twee FC Lisse is twee punten.

Sparta Nijkerk – DOVO 1-1 (0-0). Anil Mercan 0-1, Jesse van Nieuwkerk 1-1.

Derde klasse B (zaterdag, Oost)

Met de zesde wedstrijd op een rij de nul en de zevende zonder nederlaag staat Terschuurse Boys in punten gedeeld eerste in de tweede periode, met alleen nog Blauw Geel’55 en Hoevelaken op het programma. Milan van Veldhuizen bracht de ploeg van trainer Willem van ’t Land gisteravond tegen Advendo’57 op voorsprong. Na rust maakte Gino Kamphorst direct 0-2. Daarna maakten Gydo Vos en opnieuw Kamphorst het af.

Advendo’57 - Terschuurse Boys 0-4 (0-1). 0-1 Milan van Veldhuizen 0-1, Gino Kamphorst 0-2, Gydo Vos 0-3, Gino Kamphorst 0-4.

Derde klasse C (zaterdag, West 1)

Nummer drie Hees rekende op weg naar de topper komende zaterdag bij koploper CJVV met moeite af met hekkensluiter SC ‘t Gooi (0-1). Topscorer Ali Coban maakte pas een kwartier voor tijd het enige doelpunt namens de ‘Rode Wolven’. Voor rust miste aanvoerder Hessel de Goeij een strafschop. ,,We hadden het niet makkelijk”, zag Hees-coach Petar Djenic. ,,Gelukkig hebben we geen punten laten liggen.”

SC ‘t Gooi - Hees 0-1 (0-0). Ali Coban 0-1.

Vierde klasse G (zaterdag, West 1)

De Posthoorn verloor een knotsgekke stadsderby thuis tegen HVC met 4-5. De voormalige profclub kwam in een sterke openingsfase met 0-2 voor. Door onder meer een glaszuivere hattrick van Nassir Maachi leidde De Posthoorn in de pauze met 4-2.

Die voorsprong gooide de thuisploeg in de tweede helft volledig te grabbel. HVC-aanvaller Tim Govers maakte een kwartier voor tijd de winnende. Maachi miste daarna nog vanaf de penaltystip een kans op 5-5. ,,Voor een trainer is dit killing”, aldus De Posthoorn-coach Maikel Manasse. ,,We hadden het geluk aan onze zijde”, erkende HVC-roerganger Bert Trappel.

Jaimy Mol 0-1, Henk Baum 0-2 en 3-4 Nassir Maachi 1-2, 2-2 en 2-3, Romano Hasper 2-4 , eigen doelpunt 4-4, Tim Govers 4-5 .

