Van den Meiracker van IJsselmeervogels naar Quick Boys: ‘Wist dat ze nog een afmaker nodig hadden’

Van het voetbalmaffe Bunschoten-Spakenburg naar Katwijk, het andere bolwerk in de top van het amateurvoetbal. Aan de kust is de rivaliteit tussen Katwijk en Quick Boys minstens zo groot als in het vissersdorp. ,,Ik heb de Spakenburgse derby al minstens tien keer gespeeld, maar ga volgend seizoen ook de Katwijkse derby meemaken”, weet Van den Meiracker, die in het Noord-Hollandse Assendelft woont. ,,Straks kan ik als één van de weinigen zeggen dat ik in de twee mooiste klassiekers uit het amateurvoetbal in de spits heb gestaan.”